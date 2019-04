Neymar comemora retorno aos gramados após três meses

Após quase três meses longe dos gramados, o atacante Neymar pode retornar a jogar pelo Paris Saint-Germain neste domingo, às 16h (de Brasília). O jogador comemorou e disse que voltou a sentir “aquele friozinho na barriga” antes de estar com os companheiros.

“Depois de um longo tempo parado, volto a sentir aquele friozinho na barriga, aquela sensação de querer entrar em campo e tocar na bola, imaginar as jogadas, os gols, a comemoração, sentir o clima da torcida e principalmente voltar a estar junto com meus companheiros!”, iniciou o camisa 10.

“O risco existe a todo momento e nós atletas estamos sempre ali, correndo todos os riscos possíveis pra que a gente possa fazer a melhor atuação. Que sensação gostosa é essa de estar a caminho do jogo, feliz demais. Que Deus nos abençoe e nos proteja”, finalizou o atleta em seu Instagram pessoal.

Neymar voltou a ser relacionado para uma partida depois de muito tempo. No dia 23 de janeiro, ele sofreu uma lesão no metatarso do pé direito, semelhante àquela sofrida antes da Copa do Mundo, porém, não passou por nenhuma intervenção cirúrgica nesta oportunidade.

O PSG já é campeão francês. Mais cedo, o Lille, segundo colocado, apenas empatou com o Toulouse em 0 a 0 e o time de Neymar garantiu o caneco mesmo sem entrar em campo. Ainda assim, o time parisiense joga a partir das 16h (de Brasília), diante do Monaco, no Parque dos Príncipes.