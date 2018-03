Na primeira partida sem Neymar, PSG vence e elimina Olympique

Nesta quarta-feira, o Paris Saint-Germain recebeu o Olympique de Marselha pelas quartas de final da Copa da França. Com o desfalque de Neymar, que passará por uma cirurgia, o time comandado por Unai Emery sofreu no primeiro tempo, mas conseguiu vencer por 3 a 0, dois gols de Di Maria e um de Cavani. Com o resultado, a equipe está nas semifinais da competição. O adversário será conhecido na quinta em sorteio.

O PSG volta as atenções para o Campeonato Francês, o time vai enfrentar o Troyes, fora de casa. Já, o Marselha recebe o Nantes, no estádio Velodrome.

O jogo – O Paris começou a partida com muitas dificuldades para furar o bloqueio defensivo do adversário. A primeira boa chance foi com Cavani, que após contra-ataque, recebeu, mas acabou mandando por cima de Mandanda. Mas, o time criava pouco, e ainda corria riscos com o contra-ataque do time visitante. Sem Neymar, o Paris Saint-Germain carecia de criatividade, e não conseguia passar pela boa marcação adversária.

Mesmo com as dificuldades, a partida era movimentada no Parque dos Príncipes, as equipes conseguiam atacar, mas sem criar grandes oportunidades. Individualmente, Mbappé estava bem no jogo, buscando quebrar as linhas de marcação do Marselha. Mas no geral, o PSG errava demais, e só conseguia chegar em chutes de fora da área, Di Maria deu trabalho para Mandanda aos 38.

Quando a partida se encaminhava para o 0 a 0, os donos da casa conseguiram abrir o placar. Após saída de bola errada, Di Maria na entrada da área bateu forte de perna direita, 1 a 0 e final de primeiro tempo.

Na etapa complementar, o Paris Saint-Germain voltou bem melhor e mais tranquilo após o gol, e logo aos dois minutos, ampliou. Em cruzamento da esquerda, a defesa não cortou, Di Maria bateu firme, a bola ainda bateu em Mandanda antes de entrar.

O PSG continuava em cima, Draxler em bela bicicleta quase marcou um gol, que seria candidato forte ao Prêmio Puskas. O goleiro do time visitante seguia brilhando, Pastore cabeceou para o chão, como manda o figurino, mas o arqueiro foi muito bem.

O time da casa seguia tranquilo no jogo, os jogadores começavam a protagonizar lances de efeito e até de displicência em algumas oportunidades, como Pastore, que recebeu e poderia passar para algum companheiro, mas isolou.

Com o jogo bem tranquilo, o terceiro gol era apenas questão de tempo para sair. Verratti deu belo passe por cima, Draxler ajeitou de cabeça e Cavani tocou, faltava o do uruguaio, 3 a 0 na conta. Até o apito final, os comandados de Unai Emery tocaram bem a bola, administraram, venceram e chegaram às semifinais da Copa da França.

Confira os resultados das quartas de final da Copa da França:

Les Herbiers 0 x 0 Lens (4×2 nos pênaltis)

Chambly 1 x 0 Strasbourg

PSG 3 x 0 Olympique

Quinta-feira

17h00 Caen x Lyon