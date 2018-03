Em nota, PSG confirma que Neymar passará por cirurgia

Durante a partida do último domingo diante do Olympique de Marselha, Neymar sofreu um entorse no tornozelo direito e uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Após exames detalhados e uma reunião entre o médico do clube francês e Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, ficou decidido que o jogador será submetido a uma operação.

Na tarde desta quarta-feira, o Paris Saint-Germain divulgou uma nota em seu site confirmando a necessidade da intervenção cirúrgica. A operação será realizada neste final de semana pelo Dr. Rodrigo Lasmar.

O período de recuperação de Neymar deve ser de seis a oito semanas. Com isso, o jogador fica de fora da partida de volta diante do Real Madrid, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, e volta aos gramados pouco mais de um mês antes da Copa do Mundo.

Confira a nota completa, divulgada pelo Paris Saint-Germain:

Boletim médico de Neymar:

Ao final do protocolo previsto inicialmente de três dias de repouso, uma decisão foi tomada pelo jogador e as comissões médicas do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira

Ao final desta avaliação, e em acordo feito com o jogador, foi tomada a decisão de favorecer a opção cirúrgica.

Neymar Jr. será operado no final de semana no Brasil pelo Dr. Rodrigo Lasmar, que será acompanhado no local pelo Professor Saillant (Paris Saint-Germain).