Marquinhos revela bastidores da provocação de Neymar a Haaland na Liga dos Campeões

Marquinhos, zagueiro do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, revelou o motivo pelo qual Neymar e outros jogadores do PSG provocaram o atacante Erling Haaland, do Borussia Dortmund, após o duelo das oitavas de final da Liga dos Campeões.

De acordo com o defensor, os atletas do time alemão gozaram dele e dos companheiros já no túnel, momentos depois da vitória por 2 a 1 na Alemanha.

“Teve muitos episódios, acabaram chegando algumas postagens de jogadores deles. Eles ganharam o primeiro jogo, no túnel teve zoação, grito, risadinha pra gente”, comentou, em entrevista concedida ao canal Desimpedidos.

Logo aos 28 minutos do primeiro tempo, Neymar marcou o primeiro gol da partida de volta e, mesmo que nada estivesse definido, optou por imitar a comemoração do norueguês.

“O Neymar gosta desse tipo de coisa. Ele é um jogador não só de futebol, ele aposta, não tem medo. Eu falei pra ele depois: ‘Naquela comemoração você deu all-in, né?’. Ele tinha avisado, eu falei para esperar o jogo acabar, ele falou: ‘Deixa comigo, não me segura não”, completou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com