Lens x PSG pelo Francês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo decisivo

Lens e Paris Saint-Germain fazem o jogo direto pela conquista do Campeonato Francês. O duelo decisivo será nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, pela 29ª rodada da Ligue 1.
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— Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 12, 2026
Onde assistir Lens x PSG ao vivo?
- Streaming: CazéTV (YouTube).
- Tempo real: Gazeta Esportiva.
Como chegam?
O Lens chega embalado após vencer o Nantes por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Francês. O resultado teve peso triplo: decretou o rebaixamento do adversário, adiou o título do PSG e ainda garantiu ao Lens uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.
Para conquistar um título inédito da Ligue 1, a missão do Lens é complicada. A equipe precisa vencer as duas rodadas finais, contra PSG e Lyon, e ainda torcer para que o líder não vença o Paris FC no encerramento do campeonato.
Já o Paris Saint‑Germain também vem de vitória, ao superar o Brest por 1 a 0 na rodada passada. Líder da competição, o time parisiense depende apenas de um empate diante do Lens para confirmar mais um título do Campeonato Francês.
Prováveis escalações
🟡 🔴 Lens: Risser; Ganiou, Baidoo e Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson e Udol; Fofana e Said; Édouard.
Técnico: Pierre Sage.
Paris Saint-Germain: Safonov; Mayulu, Marquinhos, Zabarnyi e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Vtiniha e João Neves; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.
Arbitragem
- Árbitro: Benoît Bastien
- Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu
- VAR: Willy Delajod
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