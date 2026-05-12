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Lens x PSG pelo Francês: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo decisivo

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(Foto por Xavier GALIANA / AFP) Conteúdo relacionado
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 12/05/2026 às 20:00

Lens e Paris Saint-Germain fazem o jogo direto pela conquista do Campeonato Francês. O duelo decisivo será nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Stade Bollaert-Delelis, pela 29ª rodada da Ligue 1.

Onde assistir Lens x PSG ao vivo?

  • Streaming: CazéTV (YouTube).
  • Tempo real: Gazeta Esportiva.

Como chegam?

O Lens chega embalado após vencer o Nantes por 1 a 0 na última rodada do Campeonato Francês. O resultado teve peso triplo: decretou o rebaixamento do adversário, adiou o título do PSG e ainda garantiu ao Lens uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Para conquistar um título inédito da Ligue 1, a missão do Lens é complicada. A equipe precisa vencer as duas rodadas finais, contra PSG e Lyon, e ainda torcer para que o líder não vença o Paris FC no encerramento do campeonato.

Já o Paris Saint‑Germain também vem de vitória, ao superar o Brest por 1 a 0 na rodada passada. Líder da competição, o time parisiense depende apenas de um empate diante do Lens para confirmar mais um título do Campeonato Francês.

Prováveis escalações

🟡 🔴 Lens: Risser; Ganiou, Baidoo e Sarr; Abdulhamid, Sangare, Thomasson e Udol; Fofana e Said; Édouard.
Técnico: Pierre Sage.

🔵 🔴 Paris Saint-Germain: Safonov; Mayulu, Marquinhos, Zabarnyi e Lucas Hernández; Fabián Ruiz, Vtiniha e João Neves; Doué, Dembelé e Kvaratskhelia.
Técnico: Luis Enrique.

Arbitragem

  • Árbitro: Benoît Bastien
  • Assistentes: Hicham Zakrani e Aurélien Berthomieu
  • VAR: Willy Delajod

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