Jornal francês crava futuro de Neymar

Na tarde deste sábado, a diretoria do Barcelona encerrou as conversas com o Paris Saint-Germain sobre uma possível transferência envolvendo Neymar. O brasileiro também foi especulado no Real Madrid, mas parece que o futuro do craque está definido. O jornal francês “L´Equipe” divulgou a capa da edição deste domingo e, na manchete, o periódico garante que o atacante ficará em Paris.

O título ainda faz alusão a uma declaração feita pelo zagueiro Piqué, em 2017. Na ocasião, o defensor do Barcelona postou uma foto com o seu então companheiro de equipe e escreveu: “Se queda” (“Ele fica”, em português). Dias depois, no entanto, o atleta canarinho acabou sendo negociado com o PSG.

Neymar ainda não vestiu as cores do time de parisiense nesta temporada. Apesar de estar treinando com o elenco, Thomas Tuchel deixou claro que o jogador só será escalado quando sua situação estiver resolvida. Com o fechamento da janela de transferências nesta segunda-feira, é provável que ele seja escalado no jogo contra o Estrasburgo, no próximo sábado, às 12h30 (de Brasília), pelo Campeonato Francês.

