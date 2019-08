Sem acordo, Neymar comunica Barcelona que permanecerá no PSG, informa jornal

Neymar não deve vestir a camisa do Barcelona, pelo menos não nesta temporada. Neste sábado, o jornal francês L’Équipe publicou a informação de que o atacante brasileiro decidiu permanecer no Paris Saint-Germain até o meio de 2020.

O estafe de Neymar notificou os dois clubes envolvidos na negociação que o jogador não tem mais o interesse de prolongar as tratativas para voltar a atuar pelo Barça. O time catação fez uma proposta de 140 milhões de euros (cerca de R$ 640 milhões), mais Rakitic em definitivo, além de Dembélé por empréstimo para contar com o atacante brasileiro.

A proposta, no entanto, não agradou o PSG, que tem como principal objetivo recuperar financeiramente o investimento feito em 2017 para contratar Neymar. À época, o clube francês desembolsou 222 milhões de euros (cerca de um bilhão de reais) para adquirir o jogador.

Na última sexta-feira, Leonardo, diretor esportivo do PSG, afirmou que o Barcelona era o único clube interessado em Neymar. De acordo com o dirigente, a negociação poderia culminar na transferência do atacante, porém os catalães teriam que oferecer o valor pedido pelos parisienses.

“Sempre dissemos que ele sairia se houvesse uma proposta satisfatória, mas não houve. Ele pode sair sob as nossas condições, mas, hoje, nenhum clube nos dá estas condições. (…) Tudo depende do Barcelona. Estamos a três dias do fechamento da janela. Hoje, não há acordo”

