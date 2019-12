Jornal espanhol garante que PSG sabe da saída de Neymar

Depois da novela da negociação de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, agora é a vez da persistente especulação de sua saída para o Real Madrid na próxima temporada. Segundo afirma a capa do jornal espanhol Marca que foi às bancas nesta sexta-feira, o pai do craque já até teria dito aos dirigentes do clube francês que Neymar sairá na próxima janela de transferências.

Além disso, a publicação confirma que Neymar pai e dirigentes do clube merengue se encontraram em Paris em 7 de dezembro do ano passado, quando já teriam acertado alguns detalhes da negociação. O PSG nega e diz que seu camisa 10 não está à venda.

A notícia ainda afirma que o brasileiro reconhece que errou em fechar com um clube francês, num campeonato de menos competitividade, e que não se adaptou aos colegas e ao vestiário, onde não consegue manter boa relação com Di María, Pastore, Lo Celso e Cavani.paris saint

Neymar chegou no Paris Saint-Germain em agosto de 2017, naquela que ficou conhecida como a contratação mais cara da história do futebol. Desde então, ele vem tendo problemas com companheiros, se envolveu em polêmicas, já foi vaiado pela torcida e não conseguiu se firmar. Os rumores de sua ida para o Real Madrid são ouvidos desde a sua transferência para o Parque dos Príncipes.