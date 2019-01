PSG leva virada do Guingamp e é eliminado na Copa da Liga Francesa

Na noite desta quarta-feira, três jogos foram disputados pelas quartas de final da Copa da Liga Francesa. Os destaques foram a eliminação do Paris Saint-Germain para o Guingamp e a vitória do Monaco sobre o Rennes nas penalidades máximas.

Recheado de estrelas, o PSG recebeu o Guingamp, no Estádio Parc des Princes. A equipe que conta com Neymar dominou todo o primeiro tempo, mas não conseguiu balançar as redes.

Já na segunda etapa, o Guingamp voltou melhor e conseguiu uma penalidade logo aos 13 minutos, porém Thuram desperdiçou. Menos de dois minutos depois, Neymar abriu o placar para os mandantes. Os visitantes tiveram mais dois pênaltis assinalados a seu favor e conseguiram a virada. Thuram e N’Gbakoto foram os autores dos gols. Com isso, o atual pentacampeão da Copa da Liga acaba eliminado pelo lanterna do Campeonato Francês.

A primeira boa chance dos comandados de Thomas Tuchel aconteceu logo aos dois minutos da primeira etapa. O argentino Di Maria lançou Mbappé que, de primeira, tentou encobrir o goleiro Johnsson, mas a bola foi para fora.

Já aos 20 minutos da etapa inicial, Diaby teve ótima chance. Neymar lançou excelente bola para o francês que, dentro da área, chutou forte, porém a bola foi para fora.

Menos de sete minutos depois os mandantes continuaram pressionando e quase marcaram, com Di María. Depois de tabelas do Draxler, o argentino bateu forte da entrada da área, mas a bola passou por cima do gol adversário.

O Guingamp chegou pela primeira vez apenas aos quatro minutos do segundo tempo, com Coco. O francês foi lançado, invadiu a área e bateu firme para boa defesa do goleiro Areola.

Na segunda tentativa na partida, aos 13 minutos da etapa final, os visitantes tiveram uma penalidade. O francês Ludovic Blas recebeu dentro da área, tentou o drible e foi derrubado por Meunier. O árbitro não hesitou e marcou o pênalti. Na cobrança, Marcus Thuram exagerou na força e desperdiçou a cobrança.

Praticamente no minuto seguinte, a equipe de Paris abriu o marcador, com Neymar. O brasileiro recebeu ótimo cruzamento de Meunier e, de cabeça, completou para o fundo da meta adversária.

Os mandantes quase ampliaram o marcador aos 22 minutos do segundo tempo. Depois de cruzamento de Diaby pela esquerda, Cavani, na grande área, finaliza, porém a bola vai para fora.

Aos 36 minutos da segunda etapa o Guingamp chegou ao gol de empate, com Yeni Atito N’Gbakoto convertendo um penalidade. Pouco menos de cinco minutos antes, Coco invadiu a grande área e Meunier derrubou o francês. O árbitro assinalou mais um pênalti para os visitantes. Na cobrança o meia bateu com categoria e igualou o marcador.

Já nos acréscimos, aos 46 minutos do segundo tempo, o time visitante teve a terceira penalidade marcada a seu favor. Thuram partiu em contra-ataque sozinho e, já dentro da área, foi derrubado por Kehrer. O próprio atacante que sofreu o pênalti foi para a cobrança e marcou o gol da histórica virada.

Monaco elimina Rennes nos pênaltis e segue na Copa da Liga Francesa

Também nesta quarta-feira, o Monaco recebeu o Rennes no Estádio Stade Louis II e garantiu a classificação para as semifinais da Copa da Liga. A equipe comandada por Thierry Henry empatou no tempo normal por 1 a 1 e venceu na disputa de pênaltis por 8 a 7.

A equipe visitante abriu o placar aos 29 minutos do primeiro tempo, com Benjamin Bourigeaud. Hatem Ben Arfa fez ótima jogada e lançou o meia, que apenas tirou do goleiro adversário e marcou o primeiro do Rennes.

O empate do Monaco saiu aos 9 minutos da segunda etapa, com Rony Lopes. Depois de cruzamento de Julien Serrano, o português apareceu livre na pequena área e apenas escorou para balançar as redes.

Com o placar igualado no tempo regulamentar, a vaga foi definida nas penalidades máximas. Pelo lado do Monaco, Glik, Naldo e Tielemans erraram as cobranças. Já Ben Arfa, Zeffane, Damien Da Silva e Koubek perderam pelos visitantes e acabaram eliminados.

Penúltimo colocado no Campeonato Francês, com 13 pontos, o Monaco segue na Copa da Liga Francesa. Na 8ª posição, com 26 pontos, o Rennes se despede da competição.

Confira todos resultados das quartas de final pela Copa da Liga Francesa:

Terça-feira

Lyon 1 x 2 Strasbourg

Quarta-feira

Monaco 1 x 1 Rennes (8-7)

Bordeaux 1 x 0 Le Havre

PSG 1 x 2 Guingamp