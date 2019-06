Daniel Alves anuncia saída do PSG em postagem nas redes sociais

Daniel Alves não é mais jogador do Paris Saint-Germain. Após a vitória do Brasil contra o Peru na Copa América no último sábado, na qual ele colaborou com um golaço no segundo tempo, o lateral-direito divulgou uma mensagem em suas redes sociais indicando sua saída.

Ele postou um grande texto ao lado de uma foto com troféus que conquistou nesses dois anos de clube. Anteriormente ele estava na Juventus e, em 2017, foi para Paris, onde venceu dois Campeonatos Franceses, uma Copa da França, uma Copa da Liga Francesa e uma Supercopa da França. Dani Alves cumpriu exatamente dois anos de contrato: foram 73 partidas e oito gols marcados.

Na mensagem publicada, ele ainda destaca momentos de descontração dentro do clube com seus companheiros e fez um pedido. “Se vocês um dia me recordarem, que seja como o ‘good crazy’ de cada dia, com um belo sorriso no rosto, com uma energia pura de alma, como um profissional trabalhador e compromissado com os objetivo. Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras”.

Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências. Gostaria de agradecer a família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube. Gostaria de agradecer a todos e sobretudo ao staff pelo carinho, pelo respeito, pela cumplicidade demostrada desde o primeiro dia… Vocês fazem esse clube um pouco mais especial.

Foram dois anos de resiliência e reinventares contínuos para cumprir com a minha missão, porém na vida tudo tem um começo, um meio, um final e hoje chegou o momento de colocar esse ponto final aqui. Peço-lhes desculpas se em algum momento não estive a altura, peço-lhes desculpas se em algum momento cometi alguma falha, apenas tentavam dá o meu melhor.

Obrigado a todos os companheiros pelos momentos vividos, pelas risadas juntos, pelos enfados também que vossos espíritos preguiçosos me fizeram passar. Se vocês um dia me recordarem, que seja como o GOOD CRAZY de cada dia, com um belo sorriso no rosto, com uma energia pura de alma, como um profissional trabalhador e compromissado com os objetivos…. Como alguém que apenas quis que vocês fossem melhores a cada dia e que tentou fazê-los entender o verdadeiro significado da palavra equipe.

Um grande abraço a todos e espero que não sintam muita falta das minhas loucuras.

Com muito carinho

GoodCrazy!!