Após derrota para o Real, vestiário do PSG pode estar em crise

Na última quarta-feira, o Real Madrid bateu o Paris Saint-Germain por 3 a 1, pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Com o revés, os boatos de uma possível crise no vestiário voltaram à tona.

Segundo o espanhol Marca, o vestiário parisiense estaria rachado mais uma vez, e os jogadores descontentes com o trabalho e as escolhas tomadas pelo treinador espanhol Unai Emery.

Um dos insatisfeitos seria o uruguaio Cavani, que deixou o campo, quando a partida estava empatada em 1 a 1, dando lugar a Meunier, mas a alteração pensada por Emery acabou não dando certo. Thiago Silva, um dos líderes do time, e Di Maria são os atletas mais desgostosos com a situação. Na partida diante do Real, ambos estiveram no banco de reservas.

Outro motivo para a crise se atenuar foi a declaração do meia Rabiot, autor do gol contra os espanhóis, que ao final da partida afirmou: “O problema é que é fácil fazer oito no Dijon ou quatro no Campeonato Francês. São em partidas como a de hoje que temos que ser decisivos”. A declaração aparentemente não soou bem no vestiário.

O PSG ainda corre risco de ser sancionado pela Uefa, devido às reclamações de Emery e do presidente do clube, Nasser Al Khelaifi ao árbitro italiano Gianluca Rocchi.