Zé Roberto é festejado em último treino antes de adeus no Palestra

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Botafogo com um treino na Academia de Futebol durante a tarde deste domingo. O lateral esquerdo Zé Roberto, na véspera de sua despedida do Estádio Palestra Itália, foi festejado pelos companheiros.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, o técnico interino Alberto Valentim comandou um treino tático e acertou os detalhes finais da equipe que entrará em campo para enfrentar o Botafogo a partir das 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira.

Na parte final da movimentação, Valentim promoveu um recreativo. A equipe liderada por Zé Roberto, que se aposentará no fim do Brasileiro, venceu a disputa e comemorou bastante – aos 43 anos de idade, o lateral esquerdo acabou jogado para o alto pelos colegas no gramado da Academia de Futebol.

Em sua despedida do Palestra Itália, Zé Roberto deve ser titular no lugar de Michel Bastos. O goleiro Fernando Prass, advertido com o terceiro cartão amarelo, será substituído pelo invicto Jailson. Mayke, recuperado de dores no quadril, e Felipe Melo, livre de suspensão, ficam à disposição. Na zaga, Dracena volta após pancada.

A tendência é que Alberto Valentim escale a seguinte equipe para enfrentar o Botafogo: Jailson; Mayke, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja. Na reta final de sua participação como técnico interino, o auxiliar busca o vice-campeonato brasileiro.