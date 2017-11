De olho no vice, Palmeiras pega Botafogo em último jogo no Palestra

Às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, no encerramento da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Botafogo. De olho na possibilidade de terminar como vice-campeão, o time alviverde disputa sua última partida no Estádio Palestra Itália nesta temporada.

Com 60 pontos ganhos, o Palmeiras iniciou a rodada na terceira colocação do torneio. A equipe palestrina briga pelo vice-campeonato com o Grêmio, mais preocupado com a decisão da Copa Libertadores. O segundo lugar ganha um prêmio de R$ 11,3 milhões da CBF, enquanto o terceiro recebe R$ 7,7 milhões.

“Não estamos pensando nas férias de forma alguma. Ainda faltam mais dois jogos para acabar o campeonato de maneira honrosa. O segundo lugar é uma bela colocação. Temos dois jogos para concretizar isso e quem sabe no ano que vem poder brigar pelo título”, afirmou o zagueiro Edu Dracena.

O goleiro Fernando Prass, advertido com o terceiro cartão amarelo, será substituído pelo invicto Jailson. Mayke, recuperado de dores no quadril, e Felipe Melo, livre de suspensão, ficam à disposição. Na zaga, Dracena volta após pancada, enquanto na lateral esquerda Zé Roberto deve ser titular em sua despedida da arena.

O confronto com o Botafogo marca a primeira exibição do Palmeiras após a contratação do técnico Roger Machado. Após uma curta passagem pelo Atlético-MG, o ex-lateral esquerdo sucede o interino Alberto Valentim a partir do começo da próxima temporada.

Com 52 pontos ganhos, o Botafogo depende de uma vitória para retornar ao grupo de classificados à Copa Libertadores 2018. Antes de encarar o Palmeiras, técnico Jair Ventura valorizou o espírito de luta demonstrado por sua equipe ao longo desta temporada.

“O Botafogo depende apenas dos seus resultados para se classificar à Libertadores. Já enfrentamos diversas situações de desgaste. Fomos semifinalistas da Copa do Brasil e estamos brigando no Brasileiro pelas primeiras posições. Portanto, este time luta muito e vamos seguir mostrando isso”, disse o treinador.

O Botafogo tem sua escalação como mistério, já que Jair Ventura fechou os treinos antes da partida. Porém, ele vai manter a base do time que empatou com o São Paulo. Por questões contratuais, o lateral-esquerdo Víctor Luís, que tem os direitos federativos ligados ao Palmeiras, está fora da partida e será substituído por Gilson.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X BOTAFOGO

Data: 27 de novembro de 2017, segunda-feira

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (Fifa) e Cristhian Passos Sorence

PALMEIRAS: Jailson; Mayke, Mina, Edu Dracena e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Borja

Técnico: Alberto Valentim

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Arnaldo, Joel Carli, Igor Rabello e Gilson; Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Leonardo Valencia; Rodrigo Pimpão e Guilherme

Técnico: Jair Ventura