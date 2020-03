Zé Rafael fala sobre rotina de quarentena e avalia paralisação: “Ruim, mas necessária”

Zé Rafael ganhou vida nova com Vanderlei Luxemburgo em 2020. O treinador passou a escalar o jogador em uma função mais recuada, sendo um dos volantes do Palmeiras, trazendo maior ofensividade para setor. A paralisação por conta do coronavírus interrompeu um bom momento que o meio-campista vivia, prestigiado pela comissão técnica.

Em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva, Zé Rafael falou sobre sua rotina neste período com todas as atividades relacionadas ao futebol canceladas. O meio-campista ressaltou que permanece focado para se condicionar fisicamente.

“É um período difícil, diferente de tudo o que já tinha vivido. É complicado ter que ficar em casa o tempo todo, restringindo ao máximo o contato com o mundo externo. Sair de casa só se for extremamente necessário, para comprar coisas fundamentais no dia a dia. Faço treinos diariamente para manter a forma física, e a companhia da família nesse momento é extremamente importante”, afirmou o jogador.

Na visão de Zé Rafael, a paralisação prejudicou o calendário de todas as equipes. No entanto, o agora volante defende que a suspensão das partidas foi uma decisão acertada.

“Acho que atrapalha todos os clubes, num modo geral. Estávamos em início de temporada, no terceiro mês do ano ainda, e as equipes estavam começando a ganhar forma, a ter uma identidade de jogo. Acho que a paralisação foi ruim, mas extremamente necessária”, pontuou o atleta.

Zé Rafael é um dos três únicos jogadores do Palmeiras que atuou em todos os jogos do time em 2020. Assim como Weverton e Willian, o meio-campista esteve em campo nas doze partidas do Verdão na temporada, tendo marcado um gol e dado uma assistência.

Ainda não previsão para o retorno da disputa dos campeonatos dos quais o Palmeiras participa. Até o momento, o Alviverde ocupa a segunda colocação do grupo B do Campeonato Paulista, com 19 pontos somados, e é o líder da chave da Libertadores, com seis pontos conquistados.