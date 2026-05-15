Zagueiro do Palmeiras tem lesão constatada e deve ser desfalque contra o Cruzeiro

O Palmeiras comunicou, nesta sexta-feira, que Benedetti sofreu uma lesão no tornozelo direito. O zagueiro teve constatada uma entorse com problemas ligamentares e deve ser desfalque no time de Abel Ferreira nos próximos confrontos.

Apesar da lesão ligamentar, Benedetti não precisará ser submetido a um procedimento cirúrgico para corrigir o problema.

Na classificação às oitavas da Copa do Brasil, aproveitando a rotação do elenco promovida por Abel, o zagueiro foi titular do setor defensivo palmeirense e atuou durante os 90 minutos da vitória diante do Jacuipense.

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Antes de receber a oportunidade, Bendetti entrou em campo pela última vez há quase um mês, na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão. Durante o período, não foi utilizado por Abel Ferreira em seis jogos.

Próximo jogo

O Palmeiras recebe o Cruzeiro neste sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Barueri, em São Paulo. As equipes medem forças em confronto válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na competição nacional, o Verdão é o líder, com 34 pontos - quatro de vantagem sobre o Flamengo, segundo colocado. Por sua vez, o Cruzeiro aparece no 11º lugar, com 19 pontos.