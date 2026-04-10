WTorre encerra parceria com a Allianz no naming rights do estádio do Palmeiras

A parceria entre a WTorre e a Allianz chegou oficialmente ao fim. Nesta sexta-feira, a empresa responsável pela administração do estádio do Palmeiras anunciou o encerramento do contrato de naming rights da arena, que vigorava desde 2014, quando o espaço foi inaugurado na Barra Funda, zona Oeste de São Paulo.

Em comunicado, a WTorre informou que “anuncia o encerramento do contrato de naming rights da arena com a Allianz Seguros, após um ciclo de 13 anos de parceria”. A empresa destacou ainda que o encerramento ocorreu “de forma amigável, com respeito mútuo e alinhamento entre as partes”.



Segundo a WTorre, o vínculo com a seguradora alemã teve papel relevante na consolidação comercial e institucional do estádio. No texto, a administradora afirma que, ao longo do período, foi construída “uma associação sólida, pioneira, que se tornou referência no mercado brasileiro de patrocínios”, além de contribuir para que a arena se firmasse “como um dos principais palcos de esporte, entretenimento e grandes eventos da América Latina”.

A empresa também ressaltou que a Allianz esteve presente “em uma fase decisiva da trajetória do espaço”, acompanhando a evolução e o fortalecimento do estádio como “um ativo relevante no cenário nacional e internacional”. O histórico da parceria, segundo o comunicado, é visto como motivo de “reconhecimento e orgulho para todos os envolvidos”.

O contrato entre WTorre e Allianz havia sido firmado em 2014 e tinha validade inicial até 2034. Para que a troca do patrocinador fosse viabilizada, era necessária a formalização da rescisão antecipada do acordo — condição agora confirmada publicamente pela administradora.

Com o encerramento do vínculo, a WTorre abriu caminho para a troca dos naming rights do estádio. A empresa avançou nas negociações com o Nubank, banco digital que deve assumir o nome da arena nos próximos anos.

O novo acordo prevê o pagamento de cerca de 10 milhões de dólares por temporada, valor próximo de R$ 51 milhões na cotação atual, superior ao montante pago pela Allianz, estimado em cerca de R$ 25 milhões anuais. O contrato em discussão teria validade até 2044, quando se encerra o vínculo entre WTorre e Palmeiras.

Atualmente, o Palmeiras recebe 20% do valor pago à WTorre pelos naming rights do estádio, percentual que não deve sofrer alteração no novo contrato.

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Veja a nota da WTorre na íntegra

A WTorre anuncia o encerramento do contrato de naming rights da arena com a Allianz Seguros, após um ciclo de 13 anos de parceria.

Ao longo desse período, construímos juntos uma associação sólida, pioneira, que se tornou referência no mercado brasileiro de patrocínios e contribuiu de forma significativa para a consolidação da arena como um dos principais palcos de esporte, entretenimento e grandes eventos da América Latina.

A marca Allianz Seguros esteve presente em uma fase decisiva da trajetória do espaço, acompanhando sua evolução, crescimento e fortalecimento como um ativo relevante no cenário nacional e internacional. Esse histórico é motivo de reconhecimento e orgulho para todos os envolvidos.

Encerramos esse ciclo de forma amigável, com respeito mútuo e alinhamento entre as partes, certos de que essa parceria deixa um legado importante para o mercado e para a história da arena.

Agradecemos à Allianz Seguros pela confiança e parceria ao longo desses anos, marcados por colaboração, conquistas e experiências que certamente deixam um legado positivo e inspirador.