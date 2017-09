Willian se vê no auge pelo Palmeiras e revela surpresa por gols

Contratado sem alarde após passar pelo Cruzeiro, Willian é um dos protagonistas do Palmeiras na temporada. O atacante, surpreso pela quantidade de gols marcados em 2017, considera viver o melhor momento de sua carreira como jogador de futebol profissional.

Com 15 gols marcados em 44 partidas, Willian detém o posto de artilheiro do estrelado elenco palmeirense na temporada de 2017. Entre os jogadores que mais atuaram no ano, ele está em terceiro, atrás apenas do goleiro Fernando Prass (47) e do atacante Roger Guedes (46).

“Estou muito feliz. Não esperava esse resultado de gols, até porque vim para jogar nas duas funções, de falso 9 e pelos lados. É claro que ser o artilheiro é especial para um atacante. Isso gera confiança e segurança. Sabia da dificuldade que teria quando cheguei, mas nunca desacreditei do meu potencial”, afirmou.

Experiente, Willian conquistou com a camisa do Corinthians o Campeonato Brasileiro 2011 e a Copa Libertadores 2012. Pelo Cruzeiro, ganhou mais duas edições do torneio nacional, em 2013 e 2014. Aos 30 anos, o atacante vê a maturidade como fator fundamental em sua boa fase.

“Com o passar do tempo, você amadurece e está sempre aprendendo. Depois dos 30 anos, dizem que precisa se cuidar mais e realmente é assim mesmo. O Palmeiras tem estrutura para isso e venho usufruindo”, afirmou Willian, com o cuidado de citar seus companheiros.

“É claro que é especial estar ajudando o time com gols. Porém, sempre valorizo não só o meu momento, mas o do coletivo. Que possamos, juntos ,construir uma equipe forte para brigar por algo ainda na competição”, afirmou, em alusão do Campeonato Brasileiro.

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 25ª rodada do torneio nacional, o Palmeiras enfrenta o Fluminense, no Estádio do Maracanã. Willian, após cumprir suspensão automática na vitória sobre o Coritiba, volta a ficar à disposição do técnico Cuca. Assim como o zagueiro Luan.