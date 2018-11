Willian sofre estiramento e desfalca Palmeiras por até três semanas

Além da eliminação na Copa Libertadores da América, após empatar por 2 a 2 com o Boca Juniors, no Allianz Parque, o Palmeiras recebeu outra má notícia. Após exames realizados na tarde desta quinta-feira, o atacante Willian teve constatado um pequeno estiramento na coxa esquerda, que o tirará de combate de duas duas a três semanas.

Bigode foi substituído aos 17 minutos da segunda etapa, após dar um pique pela ponta esquerda e parar no lance já demonstrando a lesão muscular. O problema é fruto do desgaste do atleta, que é quem mais atuou pelo Verdão na temporada (63 das 70 partidas no ano).

Contra o Boca Juniors, Willian foi substituído por Miguel Borja, que fez a função do camisa 19 pela lateral de campo. Para os próximos duelos, porém, a tendência é que Gustavo Scarpa seja o escolhido para a função. O meia ainda não apresenta ritmo de jogo, mas a situação de Hyoran, em transição física, e Artur, recém-recuperado de cirurgia, o colocam como principal opção. Guerra é outra alternativa.

Agora, o Palmeiras volta seu foco para o Campeonato Brasileiro Série A. O clube encara o Santos, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque. Restam sete rodadas para o final do Brasileirão e o Palmeiras tem quatro pontos de vantagem na liderança da competição.