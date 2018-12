Willian passa por cirurgia para reconstruir ligamento do joelho

O atacante palmeirense Willian operou o joelho com sucesso. O jogador teve uma lesão no ligamento cruzado e colateral medial do joelho e, após ficar três semanas com um imobilizador para a cicatrização da lesão, reconstruiu nesta sexta-feira o ligamento cruzado.

Agora, o prazo de recuperação plena do atleta é de 6 a 9 meses.

O lance em que a lesão aconteceu foi justamente o do gol que garantiu a vitória do Palmeiras sobre o Vasco, jogo que determinou o decacampeonato do Verdão. Após um belo lançamento de Dudu, o atacante precisou se esticar todo para conseguir ajeitar a bola para Deyverson empurrar para a rede. No movimento, o pé direito do jogador ficou preso no campo e acabou gerando a lesão.

Veja também:

Blackstar encerra negociações com o Verdão e fala em processo

Zagueiro autêntico (especial)

Após o lance, Willian deitou no gramado e foi substituído aos prantos. O jogador precisou ser carregado dos vestiários de São Januário até o ônibus do Palmeiras após a partida.

Com 10 gols marcados, o atacante o artilheiro da equipe no Campeonato Brasileiro. O camisa 29 foi o jogador que mais vezes entrou em campo pelo Verdão nesta temporada, com 68 partidas e 17 bolas na rede. Com 32 anos, o seu contrato com o clube vai até o final de 2021.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com