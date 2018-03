Willian exalta “garra” e vê “baita jogo” do Palmeiras em Itaquera

Autor da assistência para o gol de Miguel Borja logo aos sete minutos de jogo, Willian exaltou a postura do Palmeiras no estádio de Itaquera e viu o time merecedor da vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians, na tarde deste sábado, pela primeira final do Campeonato Paulista.

“Fomos merecedores, conseguimos marcar bem, criar oportunidades de gols. Fizemos um baita jogo, de disposição, de garra. Sabemos do histórico de um clássico em uma final entre Palmeiras e Corinthians. É um momento especial para nós jogadores para deixarmos nosso nome na história do clube”, celebrou Willian, em entrevista ao canal Premiere.

O atacante também convocou a torcida para lotar o Allianz Parque no jogo de volta, no próximo domingo, às 16 horas (de Brasília), mas pregou cautela para frear qualquer empolgação exagerado pelo lado alviverde do duelo.

“Agora é com nosso torcedor no Allianz, para lotar, casa cheia para nos apoiar o jogo todo. Sabemos que não tem nada decidido, porém temos o fator de jogar em casa, para que possamos fazer um grande jogo e conseguir um título tão importante”, bradou.

Com quatro gols e cinco assistências na temporada, Willian ainda elogiou a estratégia implantada pelo técnico palmeirense na primeira decisão do Estadual de 2018. “O Roger foi muito inteligente na parte tática. Sabemos que o Corinthians movimenta muito bem a bola no meio-campo, conseguimos anular isso para não dar chance a eles, e conseguimos fazer o gol lá na frente”, comemorou.

Agora, o Palmeiras joga pelo empate em sua casa para ser campeão paulista após dez anos. Já o Corinthians precisa de uma vitória por dois gols de diferença para conquistar o bicampeonato consecutivo.

