Willian é vetado e Valentim vê problema no ataque aumentar

O atacante Willian, artilheiro do Palmeiras na temporada, foi vetado para o confronto com o Vitória. Há duas rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro, o técnico interino Alberto Valentim tem uma série de problemas no ataque para o confronto na Bahia.

Escalado como titular no triunfo sobre a Ponte Preta, Willian sofreu edema na coxa direita. O atacante, em fase final de transição, ainda não atingiu os critérios físicos para liberação e, nesta terça-feira, trabalhou sozinho no gramado da Academia de Futebol.

O colombiano Miguel Borja foi escalado como titular de forma bem-sucedida por Alberto Valentim nas últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro, mas acabou convocado para defender sua seleção em dois amistosos. Já Deyverson recebeu o cartão vermelho na derrota diante do Corinthians.

Sem Willian, Borja e Deyverson, Valentim tem a opção de escalar Erik como falso 9. Os outros atacantes disponíveis são Dudu, Keno e Roger Guedes. Meias como Guerra e Hyoran também podem ser improvisados no comando ofensivo. Diante da escassez, até o jovem Fernando, do time sub-20, está entre os cotados para viajar.

A exemplo de Miguel Borja, o zagueiro Yerry Mina foi convocado para defender a Colômbia em dois amistosos, o que deve provocar o retorno de Juninho ao time titular contra o Vitória. O goleiro Jailson, com conjuntivite, também está fora do confronto na Bahia.

Na tentativa de retomar o embalo na reta final do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tem a seguinte escalação provável para enfrentar o Vitória: Fernando Prass; Mayke, Edu Dracena, Juninho e Egídio: Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Erik.

Com 54 pontos ganhos, oito a menos que o líder Corinthians, o time alviverde ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Vitória, com apenas 35 pontos, figura no 17º lugar, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O duelo está marcado para as 21h45 (de Brasília) de quarta-feira, no Estádio Barradão.