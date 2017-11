Por Vitória, Tchê Tchê quer espantar “fantasma” do revés no clássico

O Palmeiras, derrotado pelo Corinthians na última rodada, volta a campo para enfrentar o Vitória às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Barradão. Na véspera do confronto na Bahia, o meio-campista Tchê Tchê falou em evitar qualquer influência do recente revés no clássico pelo Campeonato Brasileiro.

“A maior dificuldade é imposta por nós mesmos, de a gente não trazer o fantasma pela derrota no último jogo. Temos que nos preparar da melhor maneira. O Alberto vai saber como conduzir as coisas para que cheguemos bem preparados”, afirmou Tchê Tchê nesta terça-feira.

Antes de cair diante do Corinthians, o técnico interino Alberto Valentim ganhou de Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio e empatou com o Cruzeiro. Contra o ameaçado Vitória, Tchê Tchê espera retomar o futebol exibido durante a sequência de partidas sem derrotas.

“Vínhamos de uma série de resultados positivos e precisamos levar o que estávamos fazendo de bom. Infelizmente, não saiu como esperávamos e perdemos (o clássico), mas o esporte é assim mesmo. Não tem como ganhar todos os jogos”, declarou o meio-campista palmeirense.

Na última rodada, após ser ultrapassado por Santos e Grêmio, o Palmeiras caiu para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 54 pontos, oito a menos que o líder Corinthians. No contexto atual, a batalha por uma vaga direta na Copa Libertadores voltou ao primeiro plano.

“Nossa principal meta é essa mesmo. Claro que havia uma disputa contra um rival que estava na nossa frente, mas infelizmente não aconteceu como planejávamos. Temos o Vitória agora e precisamos nos preparar da melhor forma, porque vai ser uma verdadeira guerra”, declarou Tchê Tchê.

O zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, convocados para defender a Colômbia em dois amistosos, são desfalques certos para Alberto Valentim em Salvador. Na defesa, Juninho deve iniciar como titular. No ataque, caso Willian não tenha condições de jogo, Erik pode atuar como falso 9.