Weverton falha, e Palmeiras volta a sofrer gol em jogo da classificação

Em um confronto dramático com o Cerro Porteño, disputado na noite desta quinta-feira, o Palmeiras avançou às quartas de final da Copa Libertadores. Diante do time paraguaio, após uma falha cometida pelo goleiro Weverton no Allianz Parque, o time alviverde viu encerrada uma série de nove jogos seguidos sem sofrer gol.

Em inferioridade numérica desde a expulsão precoce do volante Felipe Melo, o Palmeiras conseguiu manter o placar inalterado durante o primeiro tempo, mas foi vazado aos 11 minutos da etapa complementar. Santiago Arzamendia cruzou da esquerda e Weverton, surpreendido, não conseguiu defender.

Antes, o Palmeiras passou intacto por Paraná (3 x 0), Bahia (0 x 0), América-MG (0 x 0), Cerro Porteño (2 x 0), Vasco da Gama (1 x 0), Bahia (1 x 0), Vitória (3 x 0), Botafogo (2 x 0) e Internacional (0 x 0). Nos dois primeiros jogos, antes da chegada de Felipão, o time foi dirigido por Wesley Carvalho (sub-20) e Paulo Turra (auxiliar).

O time alviverde não tinha sua defesa vazada desde o dia 25 de julho, data em que Gilberto marcou o gol da vitória do Fluminense por 1 a 0, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o revés, sofrido no Maracanã, o clube presidido por Maurício Galiotte decidiu dispensar o técnico Roger Machado.

Com 104 anos recém-completados, o Palmeiras também passou exatamente nove partidas com a zaga intacta nas temporadas de 1969 e 1973, época da célebre Academia de Futebol. A marca foi superada apenas em 1987, quando Zetti ficou 12 jogos invulnerável, durante o longo jejum de títulos do clube.

A despeito da derrota por 1 a 0 diante do Cerro Porteño, o Palmeiras garantiu a classificação às quartas de final da Copa Libertadores, já que venceu a partida disputada em Assunção por 2 a 0. Na próxima fase, o time alviverde enfrenta o chileno Colo-Colo, algoz do Corinthians.