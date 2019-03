Weverton completa um ano da estreia e fala em marcar história pelo Palmeiras

Weverton completa nesta segunda-feira um ano de sua estreia como jogador do Palmeiras. No dia 11 de março de 2018, o goleiro entrou em campo pela primeira vez em vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, fora de casa.

Àquela época, Jailson era titular absoluto e acabou poupado pelo ex-técnico Roger Machado. Agora, o dono da posição é Weverton, um dos goleiros convocados por Tite para a seleção brasileira.

“Quando cheguei aqui sabia da responsabilidade de vestir essa camisa, um clube com grande tradição de goleiros e sempre disputando títulos. Me sinto muito feliz em poder completar um ano no Palmeiras e ter conquistado, junto com todo o grupo, um título nacional. Este ano temos grandes objetivos e queremos retribuir todo carinho e apoio que a torcida tem nos dado. Quero deixar meu nome na história do Palmeiras”, disse Weverton.

Um ano após o debute pelo Verdão, Weverton será titular nesta terça-feira contra o Melgar, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Na primeira partida, o Palmeiras derrotou o Junior Barranquilla por 2 a 0, na Colômbia.

Revelado pelo Juventus-AC e com passagens por Corinthians, Oeste, América-RN, Botafogo-SP, Portuguesa e Atlético-PR, Weverton tem 31 anos e 43 jogos disputados pelo Verdão. Seu contrato vai até 31 de dezembro de 2022.

