Tite convoca Vinicius Júnior e Weverton para amistosos da Seleção

O técnico da Seleção Brasileira, Tite, anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados para os amistosos de março, contra Panamá e República Tcheca. Serão os últimos testes antes da convocatória para a Copa América, que será disputada entre 14 de junho e 7 de julho, no Brasil.

As principais novidades são o garoto Vinicius Júnior, convocado pela primeira vez para a Seleção principal, e Weverton, do Palmeiras. Destaque do Real Madrid na temporada, o meia-atacante de 18 anos ocupa a vaga de Neymar, que se recupera de uma lesão no pé direito.

Já o goleiro, campeão olímpico em 2016, surpreende porque Tite vinha chamando atletas do sub-20 para a posição. Lucas Paquetá é outra jovem estrela que figura na convocação. Aos 21 anos, o meio-campista tem realizado boas apresentações neste início de trajetória no Milan, o que foi determinante para voltar a ser lembrado por Tite.

A lista também chama atenção pelo retorno de Daniel Alves. O lateral de 35 anos volta a defender o Brasil após um ano. Ele ficou de fora da Copa do Mundo da Rússia por causa de uma lesão no joelho direito.

Além de Neymar, a lista de Tite tem outras ausências importantes. Casos de Douglas Costa, Fernandinho, Renato Augusto, Willian e Marcelo. Enquanto os dois primeiros estão contundidos, os três últimos não foram convocados por mera opção técnica.

No dia 23 de março, a Seleção Brasileira enfrenta o Panamá, na cidade do Porto, em Portugal. Três dias depois, os comandados de Tite encaram a República Tcheca fora de casa, em Praga.

Depois, já com os convocados para a Copa América definidos, o Brasil fará mais dois amistosos preparatórios em junho. O primeiro será contra o Catar, no dia 5, no Maracanã. O segundo, no dia 9, ainda não tem adversário definido, mas a tendência é que ocorra no Beira-Rio, em Porto Alegre.

Cabeça de chave do Grupo A da Copa América, a Seleção Brasileira estreia contra a Bolívia, em 14 de junho, no Morumbi. Em seguida, os comandados de Tite tentam confirmar a vaga nas quartas de final diante de Venezuela e Peru, nos dias 18 e 22, na Fonte Nova e na Arena Corinthians, respectivamente.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool-ING), Ederson (Manchester City-ING) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Alex Sandro (Juventus-ITA), Daniel Alves (PSG-FRA), Danilo (Manchester City-ING) e Filipe Luís (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros: Éder Militão (Porto-POR), Marquinhos (PSG-FRA), Miranda (Inter de Milão-ITA) e Thiago Silva (PSG-FRA)

Meias: Allan (Napoli-ITA), Arthur (Barcelona-ESP), Casemiro (Real Madrid-ESP), Fabinho (Liverpool-ING), Felipe Anderson (West Ham-ING), Lucas Paquetá (Milan-ITA), Phillipe Coutinho (Barcelona-ESP)

Atacantes: Everton (Grêmio), Gabriel Jesus (Manchester City-ING), Richarlison (Everton-ING), Roberto Firmino (Liverpool-ING) e Vinicius Júnior (Real Madrid-ESP)