Weverton abre as portas do Palmeiras para Rony: “vai ser muito bem-vindo”

Preterido pelo Palmeiras, Rony foi um dos assuntos da coletiva de imprensa do goleiro Weverton nesta terça-feira; e se depender do goleiro, o atacante será bem-vindo no Verdão.

“Bons jogadores seriam reforços para qualquer equipe. O Rony fez uma grande temporada, está acostumado a jogar na grama sintética. Se tiver oportunidade de estar aqui, vai ser muito bem-vindo. Se não tiver, onde quer que esteja, é um grande jogador e vai ajudar qualquer equipe”, comentou.

Por pouco Weverton e Rony não foram companheiros no Athletico-PR. Enquanto o goleiro deixava Curitiba para assinar com o Palmeiras no fim de 2017, o atacante chegava após uma temporada no futebol japonês. Em duas duas temporadas, o atleta de 24 anos somou 72 jogos e 13 gols.

Com longo histórico Furacão, Weverton também comentou o afastamento de Rony, que passou a treinar com o time B do Athletico.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Difícil falar da vida dos outros, mas saí de uma forma tranquila com a diretoria porque houve sinceridade na conversa minha com o presidente, houve papo direto, confiança. Participei de anos muito difíceis no clube, na Série B, com estádio em reforma. Ele entendeu que era momento de sair”, comentou sobre sua passagem de 2012 a 2017.

“Quanto ao Rony, não sei, não posso falar, não estou vivendo lá dentro. Acho até difícil falar alguma coisa em relação a isso”, completou.