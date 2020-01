Na mira de Palmeiras e Corinthians, Rony passa a treinar no time B do Athletico

Cotado pelos rivais Corinthians e Palmeiras, o atacante Rony passou a treinar com a equipe de aspirantes do Athletico-PR após recusar oferta de renovação de contrato com o clube paranaense e tem futuro incerto.

Além do interesse dos times paulistas, o atleta também recebeu uma proposta para estender seu vínculo com o Furacão, que acaba em 2021, mas recusou. A diretoria, então, decidiu colocá-lo para treinar no time B, que disputa o Campeonato Paranaense. Contudo, o jogador, que já não foi aos amistosos na Argentina, não tem presença certa no Estadual.

Destaque do Athletico no Brasileiro de 2019, Rony chegou ao clube em 2018 e marcou um total de 13 gols em 72 jogos disputados. O valor da multa rescisória é de aproximadamente 12 milhões de euros (cerca de R$ 55 milhões).

