“Volta Valdivia” e “abaixa os ingressos”: bastidores da apresentação de Goulart

O Palmeiras apresentou Ricardo Goulart nesta quarta-feira, em uma das sedes da Faculdade das Américas, próximo à Avenida Paulista. Engana-se, porém, quem acredita que as atenções estiveram totalmente focadas no camisa 11.

Com a presença de torcedores no local, a manifestação de alguns palmeirenses chamou a atenção. O primeiro grito pediu a volta de Valdivia ao Verdão. Nas redes sociais, parte dos palestrinos tem feito campanha pelo retorno do chileno.

As solicitações ganharam força após a derrota no Derby do último sábado e uma foto postada pelo meia. Nesta terça-feira, Valdivia publicou uma imagem sua ao lado de Edmundo, em 2007, quando ambos defendiam o Palmeiras. “Novinhos”, escreveu.

O segundo grito entre os torcedores na apresentação de Goulart pediu “diminuição no preço dos ingressos”. Esta é outra campanha levantada pela torcida organizada Mancha Alviverde, bem como o movimento Ocupa Palestra.

Ambos exigem readequações nos valores dos ingressos para os jogos no Allianz Parque, o que não irá ocorrer. Assim, os torcedores tem protestado antes e depois dos jogos com gritos de repúdio aos preços.

O Palmeiras divulgou comunicado oficial argumentando contra as reclamações de parte dos torcedores. Segundo a equipe, para analisar o valor dos bilhetes, é necessário ter em mente o plano de sócios-torcedor.