Zagueiro Vitor Hugo antecipa volta e já trabalha na Academia

O zagueiro Vitor Hugo já iniciou os trabalhos na Academia de Futebol para a disputa da temporada 2020. Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o defensor do Palmeiras publicou imagens de algumas movimentações físicas feitas no centro de treinamento.

No último dia 3 de dezembro, ainda com duas rodadas por disputar no Campeonato Brasileiro, Vitor Hugo passou por cirurgia na região inguinal (da virilha) de maneira bem-sucedida. O Palmeiras decidiu antecipar a operação para que o zagueiro tenha condições de retomar as atividades normalmente o quanto antes.

Vitor Hugo postou no Instagram uma foto ao lado do fisioterapeuta Marcelo Gondo e uma imagem com a inscrição “Bem-vindo 2020! Bora recomeçar”, ambas feitas nas dependências do centro de excelência. A reapresentação geral do elenco está marcada para segunda-feira.

Repatriado pelo Palmeiras em 2019, Vitor Hugo conquistou uma posição de titular e disputou um total de 20 jogos na última temporada. As outras alternativas de Vanderlei Luxemburgo para a defesa são Gustavo Gomez e Luan, além de Pedrão, de volta após empréstimo ao América-MG.

