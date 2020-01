Em busca de inédita Liberta, Luxa terá terceira chance com Palmeiras

Um dos técnicos mais premiados do futebol brasileiro, o experiente Vanderlei Luxemburgo jamais venceu a cobiçada Copa Libertadores. Em 2020, o treinador tentará conquistar o título continental no comando do Palmeiras pela terceira vez na carreira.

Em 1994, com ídolos como César Sampaio, Zinho e Evair, o Palmeiras chegou a golear o tradicional Boca Juniors por 6 a 1 na primeira fase. Nas oitavas de final, porém, o estrelado time então dirigido por Luxemburgo acabou eliminado pelo rival São Paulo.

Na última passagem pelo Palmeiras, o treinador participou da edição de 2009 da Copa Libertadores. O time alviverde passou da primeira fase com um gol histórico de Cleiton Xavier contra o Colo-Colo, superou o Sport nos pênaltis nas oitavas e perdeu do Nacional nas quartas.

Aos 67 anos de idade, Vanderlei Luxemburgo acumula seis participações no torneio continental e nunca conseguiu alcançar a decisão. Em seu recorde, como treinador do Santos, ele chegou até as semifinais da edição de 2007 e acabou eliminado pelo Grêmio.

O Palmeiras inicia a caminhada na Copa Libertadores 2020 às 19h15 (de Brasília) do dia 4 de março, contra o Tigre, no Estádio Monumental Victoria. Completam o Grupo B do torneio o Bolivar e um time advindo das etapas preliminares, possivelmente o Corinthians.

Campeão da Copa Libertadores pela única vez em 1999, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras em 2020 disputará o torneio pela quinta vez consecutiva de maneira inédita. Em 2018, com o mesmo treinador, o time alviverde caiu na semifinal diante do Boca Juniors.