Visitado por Hernanes, Jean brinca e pede ajuda contra o Corinthians

O versátil Jean recebeu uma visita ilustre na Academia de Futebol nesta quinta-feira. Procurado pelo meio-campista Hernanes, o palmeirense brincou e pediu ajuda ao são-paulino contra o arquirrival Corinthians, atual primeiro colocado no Campeonato Brasileiro.

Quarto lugar do torneio nacional, o Palmeiras tem 40 pontos e enfrenta às 16 horas (de Brasília) deste domingo o Fluminense, no Maracanã. O time alviverde, ainda com esperanças de título, espera se aproximar do Corinthians, que tem 53 pontos e encara o São Paulo às 11 horas do mesmo dia, no Morumbi.

“O Palmeiras só pensa no Palmeiras e o São Paulo só pensa no São Paulo. Cada um quer fazer sua parte, mas acabamos ajudando eles de forma indireta (contra o Coritiba), então falei que agora quero essa ajuda de volta. É claro que foi uma brincadeira, temos uma amizade bacana”, contou Jean.

O palmeirense Jean e o são-paulino Hernanes têm passagem pelas categorias de base do time tricolor. Coincidentemente, os centros de treinamento dos dois clubes são vizinhos no bairro da Barra Funda, o que facilitou a visita do meio-campista à Academia de Futebol.

Além de revelar a brincadeira com Hernanes, Jean esclareceu o motivo da visita de seu amigo são-paulino. “Nós trocamos de camisa no último jogo e, como ele quer presentear um amigo, pediu para eu fazer uma dedicatória. Não foi nada além disso”, descreveu.

Após receber Hernanes, Jean participou do treinamento palmeirense sob o comando do técnico Cuca. Com Mayke na lateral direita, ele deve ser titular como integrante do meio de campo no confronto com o Fluminense, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para enfrentar o time do Rio de Janeiro, o técnico Cuca tem dois reforços. O zagueiro Luan e o atacante Willian, que cumpriram suspensão automática no empate contra o Atlético-MG, podem participar normalmente da partida marcada para o Estádio do Maracanã.