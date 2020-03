Viña em SP tem surpresa, companhia da mãe e boas-vindas de rival

Confira este e outros vídeos em

Nascido no pequeno município de Empalme Olmos, Matias Viña sentiu estranhamento com a recente mudança para São Paulo. Em seus primeiros dias no Brasil, o lateral esquerdo contratado pelo Palmeiras contou com a companhia da mãe e recebeu as boas-vindas do compatriota Bruno Mendez, zagueiro do Corinthians.

“Sempre vivi na minha cidade e nunca em Montevidéu. No meu povoado, somos apenas 6 mil pessoas e, no Uruguai, 3 milhões. Já aqui em São Paulo são 20 milhões”, comparou Viña. “Então, a mudança é realmente muito grande”, contou o ala canhoto à Gazeta Esportiva na sexta-feira passada.

O Palmeiras pretendia apresentar Matias Viña na Academia de Futebol em 10 de fevereiro, dia em que São Paulo viveu momentos de caos por conta das intensas chuvas, a ponto de o clube alviverde adiar o evento com o uruguaio. A situação pegou o jovem olmense de surpresa.

“Surpreendeu, surpreendeu bastante. Essa é a primeira semana que consigo ver o céu, porque estava sempre nublado e chovendo. Fiquei surpreso, mas, agora, estou mais tranquilo e adaptado ao clima. Aqui é um pouco mais tropical que no Uruguai”, observou, logo após treinar sob sol intenso.

Com apenas 22 anos de idade, o lateral esquerdo veio a São Paulo com a mãe e o irmão, mas ambos já retornaram ao Uruguai. Recém-chegado, ele foi procurado pelo corintiano Bruno Mendez, com quem já defendeu a seleção uruguaia, além do flamenguista De Arrascaeta.

“O Bruno disse que, se eu precisasse de alguma coisa, estaria à disposição. Depois, também o Giorgian De Arrascaeta, que tem amigos aqui em São Paulo. Os dois se colocaram à disposição”, contou Viña, já devidamente instalado em seu novo apartamento.