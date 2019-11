Veron trabalha com elenco principal do Palmeiras na Academia

O atacante Gabriel Veron é a principal promessa das categorias de base do Palmeiras. Nesta segunda-feira, um dia após a derrota contra o Grêmio, o garoto de apenas 17 anos de idade já trabalhou ao lado do elenco principal nas dependências da Academia de Futebol.

Os atletas que foram reservas na partida contra o Grêmio trabalharam no gramado, enquanto os titulares, além de Gabriel Veron, fizeram atividades regenerativas na parte interna. No último domingo, com dois gols do jovem, o Palmeiras conquistou a versão sub-20 do Campeonato Paulista.

A integração de Gabriel Veron ao elenco principal ainda nesta temporada mostra a mudança de planejamento do Palmeiras em relação aos atletas formados nas categorias de base. Diferentemente do que ocorreu em 2019, no ano que vem os talentos da casa terão mais espaço.

Na próxima temporada, além de Veron, o lateral esquerdo Lucas Esteves, os volantes Gabriel Menino e Patrick de Paula e o atacante Angulo trabalharão com o elenco principal. Assim como o goleiro Vinícius Silvestre (CRB), o zagueiro Pedrão (América-MG) e o atacante Artur (Bahia), que voltam de empréstimo.

Destaque do título mundial sub-17 conquistado recentemente pela Seleção Brasileira, Gabriel Veron e seus representantes na semana passada chegaram a um acordo com o Palmeiras para renovar o contrato até o fim de 2024. A multa rescisória será de 60 milhões de euros (R$ 278 milhões).

Com Veron já incorporado ao grupo, o Palmeiras treina para enfrentar o Fluminense às 19h30 (de Brasília) de quinta-feira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio do Maracanã. Até o final, o time alviverde ainda pega Flamengo (mandante), Goiás (mandante) e Cruzeiro (visitante).