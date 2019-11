Retorno de Felipe Melo marca a reapresentação do Palmeiras

Após perder para o Grêmio, ver o Santos assumir a segunda colocação e não ter mais chances de alcançar o Flamengo, que se sagrou campeão brasileiro, o Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira visando a partida contra o Fluminense, programada para quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Maracanã.

Recuperado de um edema na panturrilha esquerda, Felipe Melo iniciou o processo de transição ao fazer trabalhos físicos no gramado da Academia de Futebol com a companhia de Jean. O camisa 30 não joga desde o dia dois de novembro, quando o Verdão bateu o Ceará. Apesar disso, a tendência é de que o Pitbull retorne apenas para a partida diante do Flamengo, no próximo domingo.

Fora dos treinamentos ao longo da última semana, Antônio Carlos trabalhou com o restante do grupo, que realizou uma atividade em campo reduzido. Somente os reservas, Borja e os jogadores que não atuaram contra o Grêmio participaram do treinamento.

Por fim, Gustavo Gómez teve uma lesão muscular constatada na coxa esquerda e já iniciou o tratamento. O paraguaio se machucou no lance do pênalti para o Tricolor Gaúcho e precisou ser substituído no segundo tempo.

Com a derrota do último domingo, o Palmeiras estacionou nos 68 pontos e caiu para a terceira colocação, atrás do Santos, que tem a mesma pontuação, mas leva vantagem no número de vitórias, o primeiro critério de desempate.