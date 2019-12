Veron destaca noite inesquecível e projeta próximos passos no Palmeiras

Gabriel Veron viveu uma noite esquecível na noite desta quinta-feira. Após sair do banco de reservas aos 11 minutos do segundo tempo, o garoto de 17 anos marcou os dois primeiros gols como profissional, deu uma assistência para seu ídolo Dudu e ajudou o Palmeiras a encerrar um jejum de cinco partidas sem vitória.

Apesar de deixar o gramado do Brinco de Ouro com uma atuação de gente grande, Veron não escondeu sua timidez ao dar entrevista. Quando questionado sobre a emoção do momento, o melhor jogador da última Copa do Mundo sub-17 se resumiu a poucas palavras.

“Vou lembrar como um dos dias mais felizes da minha vida pelo fato de ter feito meu primeiro gol como profissional. Isso com 17 anos. Agora é continuar trabalhando e deixar as coisas aconteceram naturalmente”, disse ao Premiere.

“Estou muito feliz. É uma noite indescritível. Foi um momento único na minha vida jogar com um ídolo, dar um passe para ele e ele dar um passe para mim. Todos deram parabéns, falaram para eu continuar trabalhando, que eu tenho muito potencial”, completou.

Gabriel Veron estrou pelo profissional do Palmeiras contra o Fluminense, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, ele entrou aos 30 minutos do segundo tempo, mas passou em branco.

Com o primeiro gol no duelo com o Goiás, Veron tornou-se o segundo jogador mais novo a anotar um tento pelo Verdão, atrás apenas de Juliano, que marcou aos 16 anos, 11 meses e 23 dias, no dia 19 de setembro de 1998, contra o Nacional-URU, pela Copa Mercosul. Gabriel Veron possui 17 anos, três meses e dois dias.

Com o resultado, o Palmeiras foi aos 71 pontos, encerrou um jejum de cinco jogos sem vitória e igualou a pontuação do vice-líder Santos, mas segue em terceiro por conta do número de triunfos, o primeiro critério de desempate. A equipe fecha a participação no Brasileiro diante do Cruzeiro, neste domingo, ás 16 horas (de Brasília).