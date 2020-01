Veron crê em chance com Luxa e fala sobre gratidão ao padrinho

De volta ao trabalho desde segunda-feira, Gabriel Veron presenteou seu padrinho com um carro durante as férias. O atacante, grato pelo apoio recebido, lembrou o início da carreira e, otimista, manifestou confiança em receber uma chance do técnico Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras em 2020.

Após uma temporada de sucesso, marcada pelo título mundial sub-17 com a Seleção Brasileira, Gabriel Veron passou as férias na cidade potiguar de Assu, sua terra natal. Durante o período, ele emocionou o padrinho ao dar um carro de presente – o Palmeiras postou vídeo da cena no Twitter.

“Precisa ter gratidão no coração. Sem ele, não teria chegado até aqui. Sempre ajudou minha mãe quando ela não conseguia me levar aos treinos. Ele me colocava nos braços para eu não ficar cansado e poder dar o meu melhor. Mais adiante, vou ajudar melhor ainda”, disse Veron.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com a torcida incondicional do padrinho, o jovem de 17 anos inicia sua primeira temporada como membro do elenco principal do Palmeiras. Autor de dois gols em três jogos pela equipe profissional em 2019, ele começa com moral alto e confia e uma oportunidade em breve.

“O professor cobra bastante. É exigente, mas precisamos de pessoas assim. É um cara espetacular e tenho certeza de que vai nos dar chance”, disse Veron, sentado ao lado do companheiro Alan. “Sou bem tranquilo, minha cabeça é boa. Tenho que manter o trabalho para continuar recebendo oportunidades”, declarou.

O elenco palmeirense se reapresentou na última segunda-feira e segue em regime de pré-temporada na Academia de Futebol até sexta. Neste sábado, com o promissor Gabriel Veron no grupo, a delegação palestrina viaja aos Estados Unidos para disputar a Copa Flórida.