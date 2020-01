Baixinhos Dudu e Iniesta inspiram meia de 19 anos no Palmeiras

Franzino e habilidoso, Alan é uma das novidades no elenco principal do Palmeiras em 2020. Com apenas 1,65m de altura, o meia tem como inspiração o espanhol Andres Iniesta (1,70m) e o companheiro Dudu (1,67m), dois atletas com estatura menor do que a média no futebol.

“Em todos os anos que jogo, a altura nunca me atrapalhou. Sempre me fez ser melhor e sair da marcação. O Iniesta é meu ídolo e sempre vejo em vídeos. É um jogador da mesma posição e de qualidade”, disse Alan sobre o astro espanhol na tarde desta quarta-feira.

O Palmeiras inicia a temporada de 2020 com um total de nove atletas com passagem pelas categorias de base. Dono da camisa 10 nas equipes inferiores, Alan não é o primeiro a citar como inspiração o atacante Dudu, hoje principal jogador do elenco palestrino.

“Desde que cheguei, ele é um ídolo. Outro é o Gabriel Jesus. Pela atura, também”, afirmou o jovem meia, apenas dois centímetros mais baixo do que Dudu. “Dá conselhos e me faz ficar mais firme no dia a dia. Ter um ídolo ao lado é importante”, afirmou o garoto.

Chamado de Alanzinho durante sua bem-sucedida passagem pelas categorias de base do Palmeiras, o meia de apenas 19 anos de idade manifestou o desejo de ser chamado de Alan em sua primeira entrevista após a promoção ao elenco principal.

O elenco palmeirense se reapresentou na última segunda-feira e segue em regime de pré-temporada na Academia de Futebol até sexta. Neste sábado, com o promissor Alan no grupo, a delegação palestrina viaja aos Estados Unidos para disputar a Copa Flórida.