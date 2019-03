Verdão se revolta com arbitragem: “VAR não existe para o Palmeiras”

Não foram apenas os jogadores do Palmeiras que deixaram o campo do estádio Jorge Ismael de Biasi revoltados com a arbitragem. Nas redes sociais, o perfil oficial do clube publicou um vídeo mostrando que Murilo Henrique dominou a bola com o braço no início da jogada que resultou no gol do Tigre.

“Pra que o VAR da Federação Paulista de Futebol? Para o Palmeiras não existe!”, escreveu o perfil do Maior Campão do Brasil após o primeiro duelo em que o VAR foi utilizado no Estadual.

Pra que o VAR da Federação Paulista de Futebol?

Para o Palmeiras não existe! pic.twitter.com/GEzT4uDZb1 — SE Palmeiras (@Palmeiras) 23 de março de 2019

Na sequência do lance, Murilo Henrique finalizou de fora da área, Fernando Prass deu rebote e Cléo Silva mandou para as redes. Assim que o tento foi convertido, o goleiro do Verdão, junto com Borja e outras palmeirenses, foi reclamar com o árbitro Raphael Claus, que ignorou os protestos.

Na etapa final, Claus marcou penalidade para o Novorizontino, quando o placar ainda apontava vantagem mínima para a equipe do interior, após ser avisado pelo VAR. O árbitro ainda consultou o monitor na beira do gramado antes de assinalar a penalidade, que foi defendida por Fernando Prass.