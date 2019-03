FPF responde, mostra imagens e vê gol legal; Palmeiras volta a falar em “Paulistinha”

Após o Palmeiras se manifestar nas redes sociais questionando a utilização do VAR em sua partida contra o Novorizontino, neste sábado, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, a FPF (Federação Paulista de Futebol) respondeu. Também por meio do Twitter, a entidade divulgou imagens em que acredita demonstrar que o gol do Tigre contra o Verdão foi legal.

O Palmeiras entende que Murilo Henrique dominou a bola com o braço e, na sequência do lance, finalizou de fora da área, Fernando Prass deu rebote e Cléo Silva mandou para as redes. Assim que o tento foi convertido, o goleiro do Verdão, junto com Borja e outras palmeirenses, foi reclamar com o árbitro Raphael Claus, que ignorou os protestos.

Após a postagem da Federação Paulista, inclusive, o Alviverde voltou a se manifestar sobre o assunto, mais uma vez por meio das redes sociais. “Federação Paulista defende o indefensável. É a mesma postura do Paulistinha do ano passado”, escreveu o perfil oficial do clube.

É a mesma postura do Paulistinha do ano passado. https://t.co/RY4HowalGy — SE Palmeiras (@Palmeiras) 23 de março de 2019

Na etapa final, Claus marcou penalidade para o Novorizontino, quando o placar ainda apontava vantagem mínima para a equipe do interior, após ser avisado pelo VAR. O árbitro ainda consultou o monitor na beira do gramado antes de assinalar a penalidade, que foi defendida por Fernando Prass.