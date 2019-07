Veja quem foi mal e quem foi bem na derrota do Palmeiras

3 /5 /5

MÉDIO: Dudu participou bem das jogadas pela direita no começo do jogo e deu a assistência para o gol de Edu Dracena. No entanto, mostrou falha na marcação ao cometer pênalti em Vitor Feijão, que acabou defendido por Weverton. No segundo tempo, caiu de produção junto com o time e foi substituído por Hyoran (Foto: Sergio Barzaghi/Gazeta Press)