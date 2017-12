Veiga não garante permanência no Palmeiras: “Quero jogar”

Raphael Veiga não garante sua permanência no Palmeiras em 2018. Nesta quarta-feira, o meio-campista participou do duelo entre amigos de Fabrício e amigos de Jô, no Nacional da Barra Funda, e deixou em aberto seu futuro para 2018.

“Claro que quero jogar, passo isso para o pessoal que cuida da minha carreira, ainda não teve nada. Eu preciso descansar um pouco, acho que vão cuidar disso e estará bem encaminhado para mim”, disse o meia ao Sportv.

Em 2017, Veiga disputou 20 partidas pelo Palmeiras, sendo apenas sete como titular. A última vez que começou uma partida entre os 11 iniciais foi no dia seis de agosto, em derrota para o Atlético-PR, no Palestra Itália. Para a próxima temporada, o Verdão acertou a contratação de Lucas Lima, o que deve dificultar ainda mais as chances do atleta ex-Coritiba entrar em campo.

Além de Lucas Lima, o zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) já foram contratados. O goleiro Weverton (Atlético-PR) pode ser anunciado em breve.

Derrotado pelo Atlético-PR em Curitiba na tarde de domingo, o Palmeiras encerrou o Campeonato Brasileiro com 63 pontos ganhos, nove atrás do campeão Corinthians. Da CBF, como premiação pela performance no torneio nacional, receberá R$ 11,3 milhões.