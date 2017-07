Veiga vê clima bom e fica surpreso com situação de Felipe Melo

Fora dos planos do técnico Cuca, Felipe Melo foi oficialmente liberado pelo Palmeiras para buscar outro clube. A situação surpreendeu o jovem meio-campista Raphael Veiga, que convive com o experiente volante desde o último mês de janeiro no clube alviverde.

Escolhido para conceder entrevista após o treino desta segunda-feira, Veiga evitou entrar em detalhes sobre Felipe Melo, mas admitiu que não esperava a provável saída do companheiro. “Foi surpresa. Eu convivia no dia a dia e para mim nosso ambiente estava bom”, afirmou.

No último sábado, em um rápido pronunciamento, Cuca explicou que Felipe Melo não se encaixa em seu time ideal e previu que o jogador, insatisfeito com a condição de reserva, causaria problemas. A decisão foi tomada em conjunto com o presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Cuca não é fã do estilo de jogo de Felipe Melo, já que prefere volantes mais ágeis. O técnico teria decidido abrir mão do ex-jogador da Seleção Brasileira também por considerar que ele tumultua o ambiente. De acordo com Raphael Veiga, no entanto, o clima entre o elenco palmeirense é harmônico.

“Nosso vestiário sempre foi muito bom. Algumas pessoas costumam inventar algumas situações que não aconteceram, mas nosso grupo sempre foi muito bom. Eu não sei de nada que tenha ocorrido”, garantiu Raphael Veiga.

Felipe Melo foi liberado pelo Palmeiras do treinamento desta segunda-feira e é esperado na Academia de Futebol na manhã de terça, mas pode trabalhar em separado do restante do elenco. Às 21h45 (de Brasília) de quarta, sem o volante, o time alviverde pega o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

“Pela experiência que tinha, ele me ajudava bastante taticamente”, disse Raphael Veiga, de apenas 22 anos de idade, cauteloso ao comentar o assunto. “Temos que deixar isso com o pessoal da diretoria. Nós, jogadores, não podemos opinar”, completou o jovem.