Com futuro incerto, volante Felipe Melo é dispensado de treinamento

O elenco palmeirense trabalhou na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. O meio-campista Felipe Melo, fora dos planos do técnico Cuca, foi dispensado do treinamento e, ainda com futuro indefinido, deve retomar as atividades na terça.

Após a vitória sobre o Avaí, alcançada no último sábado, Cuca confirmou que não deseja contar com Felipe Melo e liberou o meio-campista de 34 anos de idade para buscar outro clube. Contratado no último mês de janeiro, o volante tem vínculo com o Palmeiras até o final de 2019.

Em um rápido pronunciamento, Cuca explicou que Felipe Melo não se encaixa em seu time ideal e previu que o jogador, insatisfeito com a condição de reserva, causaria problemas. A decisão de liberá-lo, segundo o técnico, foi tomada em conjunto com o presidente Maurício Galiotte e o diretor de futebol Alexandre Mattos.

Como disputou apenas cinco partidas no Campeonato Brasileiro, Felipe Melo ainda pode defender outro clube da Série A. No total, o meio-campista contabiliza dois gols em 27 partidas pelo Palmeiras, a última como titular, contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.

Liberado do treinamento desta segunda-feira, Felipe Melo deve se apresentar na Academia de Futebol durante a manhã de terça, junto com o restante do elenco, que se prepara para enfrentar o Botafogo. O volante, no entanto, pode trabalhar em separado do grupo.

Com 29 pontos ganhos, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Há quatro partidas sem derrota no torneio nacional, o time alviverde enfrenta o Botafogo às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 18ª rodada do torneio nacional, no Estádio Nilton Santos.