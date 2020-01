Vanderlei Luxemburgo analisa goleada sobre Ituano e elogia Zé Rafael

Vanderlei Luxemburgo exaltou a atitude do Palmeiras na goleada por 4 a 0 sobre o Ituano, nesta quarta-feira, em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O treinador, que acertou nas substituições para a segunda etapa, concedeu entrevista coletiva no estádio Novelli Júnior, em Itu, e analisou sua estratégia.

“O primeiro tempo foi muito difícil. O Ituano foi bem na parte defensiva, do meio para trás. Bem conservador, esperando a gente errar. Qualquer passe mal feito, poderia surgir o erro. O passe longo estava sem qualidade. No segundo tempo, não. Eu tirei o Raphael Veiga, que negocia mais a bola, para botar mais velocidade, com Gabriel Veron. A ideia era jogar em cima do lateral-direito, que já tinha cartão. Puxei o Dudu para dentro, para abrir espaço aos laterais”, comentou.

Vanderlei também falou sobre a atuação de Zé Rafael. O meio-campista entrou no lugar do volante Ramires e, além de deixar sua maraca, foi responsável por servir Willian, autor do gol que fechou a conta em Itu.

“O Zé Rafael tem entrado bem como segundo volante, é muito versátil. Foi tudo muito bom no segundo tempo. Não vi o Ituano com possibilidade de ganhar o jogo. Mas temos que enaltecer o trabalho do Vinicius no Ituano, ele vem há dois anos”, completou.

Líder do Grupo B, o Palmeiras volta a campo já neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o São Paulo. Por conta de obras no Allianz Parque, o Choque-Rei será disputado na Fonte Luminosa, em Araraquara.

