Palmeiras estreia no Campeonato Paulista com goleada sobre o Ituano

O Palmeiras estreou com vitória no Campeonato Paulista. Na noite desta quarta-feira, o Verdão visitou o Ituano no estádio Novelli Júnior, em Itu. Após um primeiro tempo que ambas as equipes sofreram para criar chances de perigo, Vanderlei Luxemburgo promoveu substituições pontuais e o Alviverde venceu por 4 a 0. Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e Willian foram às redes.

Por conta dos gols marcados, o Palmeiras ultrapassou o Novorizontino e assumiu a liderança do Grupo B. O Galo de Itu, por sua vez, está na lanterna do Grupo C.

O Verdão volta a campo já neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o São Paulo, na Fonte Luminosa. O jogo será disputado em Araraquara, uma vez que o Allianz está em obras. Do outro lado, o Ituano terá pela frente o Oeste, no sábado, às 17 horas (de Brasília)

O jogo- Com boa intensidade, o Palmeiras começou a partida pressionando o Ituano, que esperava no campo de defesa e marcava forte. Durante o primeiro terço do duelo, o Verdão trocava passes, mas pecava na criação das jogadas.

A partir de então, o domínio dos visitantes deixou de ser evidente. Apostando em linhas mais avançadas, o Galo de Itu passou a se soltar no jogo e teve a sua primeira chegada antes dos 20 minutos, com Baralhas.

Por conta dos incansáveis erros de passe de ambas as equipes, a primeira oportunidade clara de gol surgiu apenas aos 28, quando Dudu, jogador mais acionado do Verdão no jogo, fez boa jogada individual e serviu Luiz Adriano, que escorregou e não conseguiu finalizar.

O único chute em direção ao gol da etapa inaugural foi de Lucas Lima. Gabriel Menino, um dos melhores do Palmeiras em campo, encontrou o camiseta 20 dentro da grande área. O meio-campista finalizou mascado e não causou problema para o goleiro.

Na volta do vestiário, Vanderlei Luxemburgo promoveu a entrada de Gabriel Veron no lugar de Raphael Veiga, que foi infeliz nas suas decisões e pouco criou. Antes mesmo da substituição surtir efeito, Marcos Rocha aproveitou a falha do zagueiro adversário e emendou um chute para o fundo das redes.

Momentos depois de Gabriel Veron perder uma chance cara a cara com o goleiro, o Verdão ampliou o placar aos 12 minutos. Em novo cochilo da defesa do Ituano, Dudu recebeu a bola de graça do lateral Baralhas e mandou para Lucas Lima esbanjar qualidade na finalização de chapa, que não deu chances para Pegorari.

Mais tranquilo com a vantagem, o Palmeiras passou a ser ainda mais dinâmico. E a pressão voltou a funcionar logo depois, aos 28 minutos. Zé Rafael, que entrou muito bem na partida, recebeu cruzamento de Marcos Rocha e, de letra, colocou a bola no cantinho do goleiro.

Ainda com muita intensidade, o Verdão foi às redes mais uma vez. Após boa jogada individual de Zé Rafael, Willian apareceu livre na grande área. O atacante mostrou muita frieza em frente ao gol e só tirou do alcance de Pegorari.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X PALMEIRAS

Local: Novelli Júnior, em Itu (SP)

Data: 22 de janeiro de 2020, quarta-feira

Horário: 19h15 (Brasília)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Alberto Poletto Masseira (SP)

Cartões Amarelos: Jonas (Ituano), Paulinho Dias (Ituano)

Gols:

PALMEIRAS: Marcos Rocha (aos 6 minutos do 2º tempo); Lucas Lima (aos 12 minutos do 2º tempo), Zé Rafel (aos 29 minutos do 2º tempo), Willian (aos 33 minutos do 2º tempo)

ITUANO: Pegorari; Jonas, Ricardo Silva, Mateus e Baralhas; Breno Lopes, Serrato e Paulinho Dias (Luizinho); Gui Mendes (Luiz Paulo), Hugo Cabral (Gabriel Taliari) e Minho

Técnico: Vinicius Bergatin

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires (Zé Rafael) e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga (Gabriel Veron) e Luiz Adriano (Willian)

Técnico: Vanderlei Luxemburgo