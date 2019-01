Valorizado, Dudu tem caminho aberto para crescer entre ídolos

O atacante Dudu, cobiçado por clubes chineses nas últimas temporadas, renovou seu contrato com o Palmeiras pelos próximos cinco anos. Valorizado pelo clube alviverde, o jogador tem caminho aberto para crescer entre os principais ídolos da história palestrina.

Pelo novo acordo estabelecido entre Palmeiras e Dudu, o vínculo foi estendido até o fim de 2023 (o contrato anterior venceria no fim de 2022). Além de ampliar o compromisso, o clube alviverde ofereceu um aumento salarial ao principal jogador de seu numeroso elenco.

Assediado pelo Shandong Luneng em 2018, Dudu poderia ganhar mais na China. Um dos trunfos do Palmeiras no contexto é justamente o status do atacante no clube: protagonista na disputa por títulos, querido pelo elenco e por Felipão e ídolo da exigente torcida.

Símbolo da retomada do Palmeiras no cenário nacional, Dudu brilhou nos títulos da Copa do Brasil (2015) e do Campeonato Brasileiro (2016 e 2018). Com 55 gols em 228 partidas, ele é o artilheiro do clube no século XXI, no Brasileiro por pontos corridos (32) e também no Allianz Parque (27).

Alguns torcedores palmeirenses, animados com a renovação de Dudu, já chegam a compará-lo com um antigo dono da camisa 7: Edmundo, o Animal, que enfileirou títulos nos anos 1990. Até 2023, o pequenino atacante de 1,66m tem tempo para ganhar terreno na galeria de ídolos.

Com Dudu de contrato renovado, o Palmeiras disputa sua primeira partida oficial na temporada às 19 horas (de Brasília) deste domingo. No Estádio Moisés Lucareli, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Red Bull, pelo Campeonato Paulista.