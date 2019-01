Palmeiras anuncia renovação com Dudu até o final de 2023

Confira este e outros vídeos em

O Palmeiras e o atacante Dudu firmaram um novo contrato na manhã deste sábado. Por meio de seu site oficial, o clube alviverde anunciou a renovação do vínculo do principal jogador de seu elenco até o final de 2023 (o compromisso anterior terminaria no fim de 2022).

“Estou muito feliz. Sempre disse que me sinto em casa no Palmeiras e que minha família aprendeu a amar esse clube. Hoje é mais um dia marcante para mim. Sou um cara privilegiado e muito honrado em poder representar o Maior Campeão do Brasil”, afirmou Dudu, que ganhará uma atualização salarial.

Contratado pelo Palmeiras de maneira inesperada em 2015, o atacante acumula 55 gols em 228 partidas pelo clube alviverde. Na condição de protagonista, Dudu participou dos títulos da Copa do Brasil 2015 e das edições de 2016 e 2018 do Campeonato Brasileiro.

Visualizar esta foto no Instagram. Feliz demais! 🐷7️⃣ #2023 #QuemTemMaisTem10 #MaiorCampeaoDoBrasil Uma publicação compartilhada por Eduardo Pereira Rodrigues (@7_dudu) em 19 de Jan, 2019 às 8:43 PST

“Aos palmeirenses, queria agradecer por todo esse carinho que vocês têm comigo e com a minha família. Podem ter certeza de que seguirei me dedicando de corpo e alma e continuarei representando cada um de vocês dentro de campo”, disse Dudu após ampliar seu vínculo.

Prestes a iniciar sua quinta temporada consecutiva pelo Palmeiras, o atacante coleciona marcas significativas. O pequenino é o artilheiro do clube alviverde no século XXI (55), no Campeonato Brasileiro por pontos corridos (32) e também no Allianz Parque (27).

Com Dudu de contrato renovado, o Palmeiras disputa sua primeira partida oficial na temporada às 19 horas (de Brasília) deste domingo. No Estádio Moisés Lucareli, o time alviverde entra em campo para enfrentar o Red Bull, pelo Campeonato Paulista.