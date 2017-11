Valentim valoriza 2º tempo e festeja concorrência acirrada no ataque

Com uma atuação consistente durante o segundo tempo, o Palmeiras goleou o Sport por 5 a 1 na noite desta quinta-feira, no Estádio Palestra Itália. O técnico Alberto Valentim, satisfeito com a concorrência acirrada no ataque, valorizou a evolução do time na etapa complementar.

Nos primeiros 45 minutos, o Palmeiras acabou dominado pelo Sport e não conseguiu criar nem sequer uma oportunidade clara de gol. O time deslanchou apenas na segunda metade e, após abrir o placar com Deyverson, aproveitou o desespero do rival para golear.

“No primeiro tempo, tivemos dificuldade para jogar no campo ofensivo e perdemos algumas bolas, dando contra-ataques. No segundo, melhoramos bastante. Jogamos mais no campo deles e tivemos uma posse dinâmica para furar as duas linhas de quatro”, analisou Alberto Valentim.

Diante do Sport, Deyverson marcou dois gols pela segunda vez consecutiva. Assim, ganhou força na concorrência com Willian, artilheiro do time na temporada com 17 tentos, e Miguel Borja, em boa fase antes de deixar o time para defender a Colômbia.

“Quanto mais acirrada essa disputa entre eles, melhor para o Palmeiras. É uma dor de cabeça a mais para mim, mas é isso que eu quero: todos brigando por posição. Quem vem jogando, tem que procurar manter a titularidade e não deixar o rendimento cair”, afirmou Valentim.

Com 60 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na terceira colocação do Campeonato Brasileiro e, a três rodadas do final, já está classificado para a Copa Libertadores 2018. Às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, na Ressacada, o time alviverde volta a campo para enfrentar o Avaí.

Diante do time catarinense, adversário seriamente ameaçado pelo rebaixamento à Série B, o técnico interino Alberto Valentim deve contar com o zagueiro Yerry Mina e o centroavante Miguel Borja, de volta após passagem pela seleção colombiana. Por outro lado, o volante Felipe Melo, suspenso pelo STJD, é desfalque certo.