Valentim ensaia formação titular para enfrentar o Atlético-GO

O Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Atlético-GO na manhã deste sábado. Na Academia de Futebol, sem a presença da imprensa, o técnico interino Alberto Valentim ensaiou a equipe para o confronto no Estádio Olímpico, às 17 horas (de Brasília) de domingo.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, a movimentação tática, realizada sob intenso calor, durou cerca de uma hora. O treinador conversou bastante com os atletas dentro de campo e orientou especialmente os jogadores que serão titulares diante do Atlético-GO.

Wesley Carvalho, treinador da equipe sub-20 que será auxiliar de Valentim no duelo com os goianos, já participou das atividades realizadas na Academia de Futebol. No fim dos trabalhos, os titulares ainda ensaiaram cobranças de faltas e pênaltis, enquanto os reservas fizeram um coletivo em campo reduzido.

O lateral direito Mayke e o zagueiro Luan, livres de suspensão, ficam à disposição do interino Alberto Valentim para o confronto a ser disputado em Goiânia. Já o atacante Roger Guedes, cobrado por sua postura, acabou barrado do jogo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Encarregado de comandar o time após a saída do técnico Cuca, Alberto Valentim assume a condição de interino no Palmeiras pela quinta vez desde 2014. Em um total de 10 partidas, o ex-lateral direito reúne um retrospecto de seis vitórias, um empate e três reveses.

Vindo de derrota contra o Santos e empate diante do Bahia, ambos como mandante, o Palmeiras soma 44 pontos ganhos, 14 a menos que o líder Corinthians, e figura no quinto lugar do Campeonato Brasileiro. A 11 rodadas do fim do torneio, o clube tem como meta buscar a classificação à Copa Libertadores 2018.