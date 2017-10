Interino pela quinta vez, auxiliar Valentim deve ter maior sequência

Com a saída de Cuca, anunciada pelo Palmeiras na última sexta-feira, Alberto Valentim assume o comando do time alviverde na condição de interino pela quinta vez desde 2014. Na medida em que deve ser mantido até o final da temporada, o auxiliar, membro da comissão técnica permanente, pode alcançar sua maior sequência.

Encarregado de comandar o Palmeiras após a saída de Gilson Kleina, Valentim estreou como interino em maio de 2014. Após uma série de sete partidas consecutivas, seu recorde, ele treinou o time mais uma vez em setembro do mesmo ano, quando o argentino Ricardo Gareca foi dispensado.

Alberto Valentim ainda passou pela situação de treinador interino em 2015 e 2016, após as saídas de Oswaldo de Oliveira e Marcelo Oliveira, respectivamente. No comando do Palmeiras, o ex-lateral direito acumula um total de seis vitórias, um empate e três derrotas, com 63,3% de aproveitamento.

No fim de 2016, após a saída de Cuca, Valentim chegou a ser ventilado para assumir de maneira efetiva, mas acabou preterido por Eduardo Baptista. Ele, então, deixou o Palmeiras para treinar o Red Bull no Campeonato Paulista e ainda realizou estágio na Udinese e na Roma antes de retornar ao clube alviverde, a pedido do próprio Cuca, em junho.

O ex-lateral direito participará de mais uma partida como técnico interino do Palmeiras às 17 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Atlético-GO, lanterna do Campeonato Brasileiro, no Estádio Olímpico. O lateral direito Mayke e o zagueiro Luan, livres de suspensão, ficam à disposição.

A tendência é que Alberto Valentim acabe mantido no comando do Palmeiras durante as 11 rodadas que faltam para o final do Campeonato Brasileiro. O favorito para ser efetivado no posto de treinador do clube alviverde é Mano Menezes, vinculado ao Cruzeiro apenas até o final do ano.

Alberto Valentim comandou seu primeiro treino na Academia de Futebol na tarde de sexta-feira. A missão do interino é garantir uma vaga na edição de 2018 da Copa Libertadores – atualmente, com 44 pontos, o Palmeiras ocupa a quinta posição do Campeonato Brasileiro.

Veja todos os jogos de Alberto Valentim como interino no Palmeiras:

Após a saída de Gilson Kleina

10/05/2014: Palmeiras 2 x 0 Goiás (Campeonato Brasileiro)

14/05/2014: Palmeiras 3 x 0 Sampaio Corrêa (Copa do Brasil)

18/05/2014: Vitória 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

22/05/2014 Palmeiras 1 x 0 Figueirense (Campeonato Brasileiro)

25/05/2014: Chapecoense 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

28/05/2014: Palmeiras 0 x 2 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

01/06/2014: Grêmio 0 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

Após a saída de Ricardo Gareca

04/09/2014: Atlético-MG 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil)

Após a saída de Oswaldo de Oliveira

14/06/2015: Palmeiras 2 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

Após a saída de Marcelo Oliveira

13/03/2016: São Paulo 0 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)